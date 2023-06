AKW-Aus: Radioaktivität lässt sich nicht abschalten

Die Sonntagsspaziergänge unter dem Motto „Info und Protest“ gehen weiter, in diesem und im nächsten Jahr in reduzierter Anzahl. Eine gute Gelegenheit für Interessierte und Aktive sich zu treffen, auszutauschen und aktuelle Infos zu energiepolitischen Themen zu erhalten.



Denn die Themen „Atom“ und weitere Energiewende sind noch lange nicht erledigt:

- AKW-Rückbau in Neckarwestheim

- Standortlager: Langzeitlagerung Atommüll vollkommen ungeklärt

- Uranfabrik Gronau und Brennelementefabrik Lingen laufen weiter

- EU-Taxonomie mit grünem Label für Atom und Gas muss gekippt werden

- keine finanziellen Hilfen auf EU-Ebene für neue Atomkraftwerke

- weitere dezentrale und regenerative Energiewende jetzt