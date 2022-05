restrisiko

Die Themen: Zu Beginn diesmal ein Beitrag zum Thema EU-Taxonomie. Auch viele unserer ZuhörerInnen haben sich vermutlich vor wenigen Tagen beruhigt zurückgelehnt, als sie aus den Nachrichten erfuhren, daß die deutsche Bundesregierung ein Veto gegen die per EU-Taxonomie vorgesehene Vergrünung der Atomenergie einlegen wird. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein solches Veto irgend eine praktische Relevanz hat...

Nachdem Gorleben aus der sogenannten Endlager-Suche ausgeschieden ist, hat dieses Thema viel an öffentlicher Aufmerksamkeit verloren. Unsere ZuhörerInnen sollten sich fragen: Habe ich Vertrauen in die Endlager-Suche? Daher unser aktueller Beitrag: "Endlager"-Suche ist Vertrauenssache.

Einen Beitrag zum Urteil des VGH Mannheim gegen den Eilantrag der Anti-Atom-Bewegung zur sofortigen Stilllegung des AKW Neckarwestheim und über das fortbestehende enorme Risiko haben wir zwar bereits in einer vorangegangenen Sendung ausgestrahlt - wegen der Brisanz hier noch einmal.

Und ebenso brisant - und last but not least - ist unser Beitrag aus dem April zum Thema: Ist Deutschland auch beim Uran von Rußland abhängig? Am Sonntag, 22. Mai, sendete das ZDF krasse Propaganda, um eine Laufzeitverlängerung der deutschen AKW zu rechtfertigen - vollgestopft mit Falschinformationen. Um so wichtiger ist es, sich zu informieren und um so deutlicher wird hier, wie bitter nötig auch heute Gegenöffentlichkeit ist. Kleiner Hinweis vorab: Im Vorspann dieses Beitrag eine aktuelle Information darüber, inwieweit die US-Regierung die Sanktionen gegen Rußland selbst einhält...