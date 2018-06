AKW Neckarwestheim und die Hinhaltetaktik des Umweltministeriums

Am Montag 2.7.18 beginnt mit der Auslegung von Unterlagen die so genannte

Öffentlichkeitsbeteiligung für den Abriss des Atomkraftwerks Neckarwestheim II

(GKN II).

Dabei stellen EnBW und das Umweltministerium Baden-Württemberg die Prioritäten

auf den Kopf:

Man plant einen schnellen und möglichst billigen Abriss des AKWs, will es aber

erst einmal noch viereinhalb Jahre weiter laufen lassen! AG AtomErbe Neckarwestheim

fordert den sofortigen Betriebsstopp und den Abriss des AKWs.

Ein Gespräch mit Franz Wagner AG AtomErbe Neckarwestheim.

(Es geht hier um Bauschutt. Mehr oder weniger radioaktiv, aber radioaktiv.

Brennelemente sind sehr viel mehr radioaktiv, also sehr stark und sehr lang.

Da stehen dann schon überschaubare lange 300 Jahre einer Dauer von Millionen

gegenüber )