04.11.2013 Nach einer Pressemitteilung des Energiewendekomittees Heibronn ist am 26.10. und 27.10.13 eine bis zu 23 fach erhöhte Radioaktivitätsabgabe in Bequerell beim AKW Neckarwestheim gemessen worden. "Seit dem 26.10.2013 stieg die in die Luft...