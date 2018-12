Kritik an Genehmigung für ENBW Abfalllager in Philippsburg und Neckarwestheim

Auch wenn schon lange vom Atomausstieg gesprochen wird, laufen auch die baden-württembergischen Atomkraftwerke immer noch weiter. Das AKW Philippsburg 2 soll noch gut 12 Monate laufen und das AKW Neckarwestheim 2 noch gut 4 Jahre. Nun heißt es aber in einer Presseerklärung des baden-württembergischen Umweltministeriums am Montag den 17. Dezember: „Atomausstieg kommt voran: Genehmigungen für Standort-Abfalllager und Reststoffbearbeitungszentren in Neckarwestheim und Philippsburg erteilt.“ Obwohl der Satz „Atomausstieg kommt voran“ ja erst einmal ganz gut klingt, übt die AG AtomErbe Neckarwestheim scharfe Kritik an den Genehmigungen für ENBW. Über die Kritik und auch Forderungen an den Abbauprozess haben wir mit Franz Wagner von der AG AtomErbe Neckarwestheim gesprochen.