In Algerien wurde die Verfassung geändert - und sonst?

Eine mächtige Protestbewegung hat dem Regime in Algerien immerhin eine neue und nach Einschätzung unseres Korrespondent Bernard Schmid auch tatsächlich bessere Verfassung abgetrotzt. Doch damit alleine ist es nicht getan, denn die Gerichte sind die alten, der Repressionsapparat ist der gleiche und hat im Sommer auch nicht zu knapp bei neuen Protesten zugeschlagen. Das war aber zumindest von Seiten der Protestbewegung eine Ausnahme, denn anders als die Querdenker*innen in Deutschland, vermeiden die Protestierenden in Algerien Massenaufläufe in der Pandemie. Damit ist aber auch ihr derzeit einziges Druckmittel weg. Bernard Schmid berichtet nach einer Reise in das große aber oft vergessene Mittelmeerland.