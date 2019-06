"Keine Wahlen unter der Gang" - aber wie weiter?

Mit der Parole "Keine Wahlen unter der Gang" hat sich die revolutionäre Bewegung in Algerien teilweise durchgesetzt, die Wahl am 4. Juli wurde abgesetzt. Doch ein Teil der alten Gang hält noch immer die Hebel der Macht in den Händen und es gibt Anzeichen für ein Anziehen der Repressionsschraube. Gleichzeitig haben die militärischen Machthaber im Sudan den Dialog um die Bildung einer zivilen Regierung angebrochen und ein zentrales Protestcamp wurde gestürmt, wobei mindestens 30 Menschen starben. Wie kann es weitergehen? Steht eine blutige Niederschlagung der Protestbewegung nun auch automatisch in Algerien auf der Tagesordnung? Grund genug, sich das von unserem Frankreich- & Afrikakorrespondenten Bernard Schmid erklären zu lassen.