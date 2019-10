Alltag und Körperwissen mit digitaler Gesundheitsvermessung

Digitale Technik ist ein nicht mehr wegzudenkender Teil von Alltagswelt. Wie verstehen Menschen digitale Gesundheitsapps und wie integrieren sie diese in ihre Alltage? Dieser und noch weiteren Fragen geht die Kulturanthropologin Katrin Amelang nach. Heute Abend stellt sie einen Teil ihrer bisherigen Forschungsergebnisse in einem Vortrag am Institut für Kulturanthropologie vor. Sie gibt empirische Einblicke in Praktiken, Politiken und Effekte softwaregestützter Gesundheitskalkulation und diskutiert Software, Daten und Algorithmen in und als Kultur. Ich habe vorab mit ihr über ihre Forschungsarbeit gesprochen.

Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie befindet sich in der Maximilianstraße 15 (Haltestelle Lorettostraße).