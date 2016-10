Andere Politiker fordern Bundesverdienstkreuz für Syrer

Während de Maizière Gesetze verschärfen will, fordern andere Politiker das Bundesverdienstkreuz für die drei Syrer, die den Terrorverdächtigen Jaber (j wie in engl. journal) al-Bakr überwältigt haben. Der SPD-Verteidigungsexperte Johannes Kahrs lobte die drei in der Bildzeitung: „Mehr Ankommen, mehr Integration ist kaum vorstellbar. Das ist vorbildlich.“ Der Vorsitzende des Innenausschusses, Ansgar Heveling sprach laut Berliner Zeitung von einer „anerkennenswerten, couragierten Leistung“. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Klimke will sich persönlich dafür einsetzen, dass die drei das Bundesverdienstkreuz bekommen.

In einer Wohnung, die der Verdächtige Jaber al-Bakr benutzte, wurde Sprengstoff hergestellt. Der gleiche Typ v on Sprengstoff wurde auch bei Attentaten in Paris verwendet. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Al-bakr mit der Terrororganisation „Islamischer Staat“ in Verbindung stand. Eine Gruppe junger syrischer Flüchtlinge verbreitete das Fahndungsfoto Al-Bakrs in ihrer Facebookgruppe. Darauf hatten die drei Landsleute des Syrers ihn erkannt und gefesselt. Wesentlich schwerer war es dann für sie gewesen, die deutsche Polizei darauf aufmerksam zu machen.