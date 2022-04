Anmerkung zu Waffenlieferungs- und Aufrüstungsbeschluß im Bundestag und vermeindlich linke Narrative um den Agresssionskrieg gegen die Ukraine

„Rock-Bilanz – Das Album“ Ein Rückblick auf die legendäre LP-Reihe, die in den 80er Jahren die grössten Erfolge der Ostrock-Musikszene präsentierte. Heute in der 5. Folge: 1983 mit dem ersten DDR-Rap-Hit von Rockhaus, "No Bomb" von Berluc, Pankows...