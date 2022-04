Über die Gefahren der Anthroposophie & warum finsterer Okkultismus immer noch akzeptiert ist

Anthroposophie kommt auf den ersten Blick harmlos daher. Alternative Heilmethoden böten Ansätze der Gesundheitsversorgung abseits der "Schulmedizin", Waldorfschulen abseits der klassischen Pädagogik. Doch: "Das sind keine Alternativen." So Dietrich Krauss, Journalist, der die Sendung "Die Anstalt" beim ZDF als Autor und Redakteur betreut. Blicke man hinter die Fassade der Anthroposophie erschließe sich ein Bild aus finsterem Okkultismus, Scharlatanerei und Wissenschaftsfeindlichkeit. Im Interview mit RDL wird die Anthroposophie unter die Lupe genommen und die Fragen geklärt, warum gerade Baden-Württemberg ein Hort dafür sei, warum sich viele anthroposophische Impfgegner*innen auch bei Querdenken und co finden und weshalb die Wissenschaftlichkeit von Homäopathie immer noch nicht staatlich geprüft wurde.

Kommenden Sonntag, den 24.4.22, um 19 Uhr, in der Katholischen Akademie in Freiburg, spricht Dietrich Krauss über Anthroposophie und Querdenken, zusammen mit Matthias Meisner, Herausgeber des Sammelbands "Fehlender Mindestabstand - Die Coronakrise und die Netzwerke der Demokratiefeinde", in dem Dietrich Krauss einen Aufsatz beisteuerte. Die Lesung und Diskussionsverantaltung findet in Präsenz statt. Mehr Infos und Anmeldung über die Homepage der Katholischen Akademie.