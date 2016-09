Anti-AKW-Magazin 'Restrisiko'

Die Themen

Atomenergie und Kinderkrebs. WissenschftlerInnen der karitativen Organisation Children with Cancer UK schlagen Alarm: Nach ihren Untersuchungen stieg die Anzahl der Krebsfälle bei Kindern in den vergangenen 20 Jahren um rund 40 Prozent. Doch in den Mainstream-Medien wird der Zusammenhang mit Atomkraftwerken totgeschwiegen.

Atomenergie und Fessenheim. Seit Jahren wechseln sich die Meldungen ab, in denen es das eine Mal heißt, Hollande hält sein Versprechen, das älteste französische AKW bis zum Ende seiner Amtszeit stillzulegen - das andere Mal etwa: "Ob Fessenheim abgeschaltet wird, ist doch wieder offen." In einem nun am 19. September mit eben dieser Überschrift veröffentlichten Artikel finden sich zudem 8 sachliche Fehler...

In unserem dritten Beitrag geht es - am Beispiel des stillgelegten AKW Greifswald - um drei Themen: Radioaktivität gelangt im sogenannten Normalbetrieb über den "Abluft-Kamin" in die Umwelt. Das sogenannte Freimessen wird in Zukunft möglicherweise für einen weiten Anstieg der Krebs-Raten sorgen - und: Die Abriß-Kosten pro Atom-Reaktor werden in Zukunft sicher über 10 Milliarden Euro liegen.

Atomenergie in China. Wie ist der Ausbau der Atomenergie dort einzuschätzen? Handelt es sich bei China etwa um das Land der aufgehenden Sonne für die Kernenergie-EnthusiastInnen?