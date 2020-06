Arbeitgeber brechen Tarifverhandlungen im Baugewerbe ab und verweisen trotz voller Autragsbücher auf Coronakrise

Die Tarifverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten am Bau sind am Donnerstag abgebrochen worden. In der dritten Verhandlungsrunde trennten sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und die Arbeitgeberverbände, Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) sowie Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), ohne Ergebnis. Grund für den Abbruch war, dass die sogenannten Arbeitgeber nicht verhandeln wollten ohne das die IG Bau die Forderung einer Wegezeitentschädigung aufgibt. Über den Abbruch der Tarifverhandlungen haben wir mit Markus Eberl, Gewerkschaftssekretär der IG BAU Südbaden gesprochen.