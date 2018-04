Die neue iz3w, die Zeitung des Informationszentrum 3. welt in Freiburg, hat in ihrer Mai/ Juni Ausgabe den Schwerpunkt internationale Arbeitsrechte. Über das neue, frisch eingetroffene Heft, in dem sich viele weitere Artikel, z.B. zu deutschen Rüstungsexporten, dem Humboldt Forum, Evangelikalismus in Costa Rica, dem Jahr 1968 in Mexico etc. befinden, haben wir mit Clara und Christian aus der iz3w Redaktion gesprochen.