Arbeitsschutz am Workers’ Memorial Day: Remember the dead – fight for the living

Arbeiten ist gefährlich - im Jahr 2019 kamen in Deutschland 626 Personen bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Um an die Lohnarbeiter*innen zu erinnern, die durch ihre Arbeit getötet, verstümmelt, verletzt oder erkrankt sind, findet jedes Jahr am 28. April weltweit der Workers’ Memorial Day statt.



Unter dem Motto "Remember the dead – fight for the living" soll der Workers’ Memorial Day aufmerksam machen auf arbeitsbedingte Tode, Verletzungen und Krankheiten und gleichzeitig ein Bewusstsein schaffen dafür, dass viele Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten vermeidbar sind. Gewerkschaften nutzen den Tag als Anlass, um für verbesserten Arbeitsschutz zu kämpfen.