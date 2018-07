Arbeitsweltradiosendung heute von 19h - 20h mit einem Interview über das von Prof. Michael Winkler geschriebene Buch "Kritik der Inklusion" - Am Ende eine(r) Illusion - erschienen im Kohlhammerverlag

heute Abend und in der Wiederholungssendung am Donnerstag ein Interview mit Prof. M.Winkler über sein im Kohlhammerverlag veröffentlichte Buch "Kritik der Inklusion - Am Ende eine(r) Illusion -". Inklusion hat sich als Leitformel und programm politischer, sozialer und pädagogischer Veränderung durchgesetzt. Verlangt wird die Inklusion für alle in einer inklusiven Gesellschaft. Dieser Diskurs - hier setzt Prof. Winkler mit seiner Kritik an - wird allerdings generalistisch geführt, tritt als Totalstrategie auf, die es sozialtechnisch umzusetzen gilt. In den Schulen gilt inzwischen schon der Begriff Inklusion als Reizwort. Da die konkreten Individuen (zB. behinderte Schüler) nicht im Blick sind, nicht ihre Lebenslagen, Lebensformen und Lebenspraktiken sowie ihre Subjektivität mit ihren Eigenheiten und Eigenwilligkeiten. Das Buch verweist besonders auf die fatalen Widersprüche, in die sich Inklusion bei näherer Betrachtung verstrickt. Winklers Kritik soll aber nicht ein Plädoye für die Exklusion sein sondern er will aufzeigen wie Inklusion einer Politik falscher Versprechungen Vorschub leistet. Er plädiert dagegen für eine Pädagogik, die den Menschen in seiner Individualität und Subjektivität gerecht wird, für eine ethische Haltung, die sich aus Anerkennung und Achtung für alle begründet.

AWR 19h - 20h