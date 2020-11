Artik Themenwoche sexuelle Aufklärung und Workshop: Das Jungfernhäutchen gibt es nicht

Bei LaRadio gibt es ein Interview zur Aktionswoche zu sexueller Bildung (, die am 23.11. in Freiburg startet) mit der Workshopleiterin herself.

***

Für Kurzentschlossene:

Workshop: „DAS JUNGFERNHÄUTCHEN GIBT ES NICHT“

Dienstag, 24.11.2020,

Online via Zoom

17.30 Uhr bis 19 Uhr

Zwischen Sportunterricht, WG-Küche, Werbung, YouTube-Erklärvideo und Porno: Das Märchen vom sogenannten ‚Jungfernhäutchen‘ begegnet uns überall. Im Workshop werden die Fake News benannt und intersektional gedacht. Was hat Wissen über den Körper mit Selbstbestimmung, Sex und Macht zu tun? Welchen Einfluss hat Sprache auf kulturelle Werte und Zwänge? Was verrät der ‚Jungfernhäutchen‘-Mythos über unsere Gesellschaft? Und warum geht das jeden was an?

Der Workshop ist für alle Menschen offen, die sich für vaginale Schleimhautfalten interessieren und gegen sexistische Kackscheiße sind.

Anmeldung über: https://www.eventbrite.de/e/workshop-das-jungfernhautchen-gibt-es-nicht-tickets-128098683611