Atommüll in Brunsbüttel: unbefristet illegal

Aus einem vorübergehenden Notbehelf zum Dauerscheinlösung. In Brunsbüttel stehen hochradioaktive Atommüllbehälter weiter in der Halle. Der schleswig-holsteinische Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will die Atommüll-Lagerung im nicht genehmigten Zwischenlager Brunsbüttel jetzt sogar unbefristet zulassen. Albrechts Vorgänger und Parteifreund Robert Habeck hat damals öffentlich erklärt, dass dieser Zustand ‚maximal' drei Jahre anhalten solle – Zeit für Vattenfall als Betreiberin, um eine gültige Genehmigung für die Atommüll-Lagerung zu erwirken.

RDL sprach mit Armin Simon von .ausgestrahlt bei schlechter Verbindung.