Atommüll Schweiz: Das unsichere Endlager unterm Geldberg rückt näher

Quelle: https://www.mitwelt.org/atommuell-endlager-schweiz-noerdlich-laegern-kritik

Die Schweiz will das Endlager für Atommüll an der Grenze zu Deutschland im Gebiet "Nördlich Lägern",

wenige Kilometer südlich der deutschen Gemeinde Hohentengen bauen. Die Schweizer Behörden werden in

dieser Woche über den geplanten Bau des Endlagers im Kanton Zürich informieren. Die Nationale Genossenschaft

für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), die als Bauherrin fungiert, will beim Bundesamt für Energie (BFE)

die Rahmenbewilligungsgesuche für das geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle einreichen.

Ein kleiner Schritt der nach vielen kleinen Schritten zum Endlager Schweiz führt und der Weg ist mit Geld geteert.

Axel Mayer. Ex-Geschäftsführer des BUNDs in Freiburg zum Jahrmillionen Problem. (kg)