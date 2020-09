Atommüllendlagersuche und Partizipation in der BRD

Erneut berichten wir in unserer Podcast-Reihe zu radioaktiven Abfällen und der Suche nach einem Endlagerstandort in Deutschland. Wir liefern einen kommentierten Mitschnitt des 2. Online-Seminars für JournalistInnen im Vorfeld der anstehenden ersten Veröffentlichungen der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE mbH.

Hinzu kommen Stimmen aus der letzten Tagung des nationalen Begleitgremiums NBG, welches mit der BASE eine kritisch-prüfende Begleitung der Endlagersuche und die Einbindung der Öffentlichkeit zu stemmen hat. Absehbar ist, dass in den kommenden Monaten eine spannende Debatte entbrennen wird, die vielleicht auch die so weit eher schweigsame Vorhabenträgerin BGE zu mehr Transparenz bewegt. Kostenexplosionen, Widerstand und Sicherheitsfragen waren im Zentrum des BASE-Seminars, und natürlich der Zankapfel Standort Gorleben, welcher, sollte er aus dem Rennen fallen, dies nur zur allgemeinen Verwunderung tun dürfte.

Vorerst ist mit der Ausweisung von dutzenden möglichen Standorten zu rechnen. Somit wird das als abgehakt empfundene Thema mit großer Wahrscheinlichkeit auch eure Region erreichen.

