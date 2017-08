Auf dem Weg zum Pogrom von Rostock-Lichtenhagen - 2.000 Nazis setzen sich in Rudolstadt mit nekrophilen Nazi-Vergötzungsmarsch durch

Am Anfang waren die nekrophilen Erinnerungsmärsche wegen Hess ein kümmerliches nazistisches Pleiteunternehmen. 120 oder 200 bei den beiden ersten Grabaufmärschen in Wunsiedel 1988 und 1989. 1:49

Erst die Anlage als das strömungsübergreifende "europäische" Sammlungsevent schuf mehr Resonanz. Involviert in Planung und Organisation die Nazi-Leute des Inlandsgeheindienstes. 2:28

Unter tatkräftiger Mithilfe von Nazikadern, die im Sold des Inlandgeheindienst (BfV u. LfV) stehen, umgehen dann 1992 2.000 Nazis ein Demoverbot in Wunsiedel ihres nekrophilen Hess- Naziverherrlichungsmarsches. In Rudolstadt vollzieht sich der grösste Naziaufmarsch in Europa nach 45.

9:21

Während in Wunsiedel 2.000 Antifaschist*innen von bayrischen USK-Einheiten malträtiert werden, kommt es im Osten völlig ungestört - wie auch in Folgejahren - zu der nazistischen Machtdemo mit Billigung der Staatsmacht via ihrer Einflussagenten. Parallel dazu immer wieder eine rassistische Vertreibung von Flüchtlingen.

1:07

Im Umfeld der militärischen Auflösung von Yugoslawien und der beginnenden Fluchtbewegung vom Balkan:

Nach dem rassistischen Mannheimer Pogrom ist der Aufmarsch am 15. August 1992 in Saalfeld/Rudolfstadt aus heutiger Sicht getrost als die Vorstufe zu der Nazi-Interventition in das Pogromgeschehen von Rostock-Lichtenhagen ab den folgenden Wochenende und später zu bewerten. Die begleitenden Absprachen, die (Mit-)Finanzierung aus Töpfen des Geheimdienstes sind heute - 25 Jahre später - mittlerweile gut dokumentiert.