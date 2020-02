Ausbruch - die Antirepressionswelle - 23.02.20

Themen der Sendung: Ein Interview mit dem Forschungsinstitut zu Dynamiken der exekutiven Staatsgewalt... zum Freiburger Vollzugsdienst, die Rubrik- Repression an den Rändern Europas mit aktuellen Nachrichten, ein Beitrag von Thomas MeyerFalk - ein Einblick in die Situation in der Knastzelle, ein unvollständiger Überblick über den Prozeß in Hamburg gegen drei Gefährt:innen, die Rubrik Kurzgemeldet, Termine und Musik.

Musiklinks:

https://zerreissprobe.bandcamp.com/album/zerrei-probe-und-h-rzu

Robodanger

https://twistedchords.bandcamp.com/album/tc133-beatpoeten-geheul

noise preuszen

https://elendebande.bandcamp.com/album/flaschenpost

voll ins schwarze

https://louislinggandthebombs.bandcamp.com/album/favela-ninja

occupy everthing

https://dieleereimkerndeinerhoffnung.bandcamp.com/album/freiheit-aushalten

freiheit aushalten