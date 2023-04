Ausbruch vom 26.03.2023

Gespräch mit Thomas Meyer-Falk: Was sollen Menschen bedenken, welche sich in eine SItuation befinden, die sie in Haft bringen können? Wie kann mensch sich innerlich auf Haft vorbereiten?

Repression an den Ränder Europas: Ausschnitt aus der Antira Wochenschau

Update zu der Situation von Alfredo Cospito

Wochenende des 25. März 2023 in Saint Soline - Zusammenschnitt und Übersetzung aus der Podcast Avis de tempête: Bericht aus der Département Deux Sèvres, wo Ende März gegen das Absaugen von Grundwasser für Megabecken protestiert wurde und es zu ein heftigen Ausbruch von Gewalt seitens der Cops kam.

Kurzgemeldet

Termine