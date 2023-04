Massive Gewalt gegen Umweltprotest in Frankreich

Mégabassines (Megabecken) sind riesige Krater von einem Dutzend Hektar, die das Grundwasser absaugen, um der intensiven Landwirtschaft das Wasser zu entziehen. Sie stellen eine Gefahr für Landwirte, Ökosysteme und auch für die Bevölkerung dar. Frankreich plant etwa 100 Megabecken in 4 verschiedenen Departements, unter anderem im Departement “Deux Sèvres”. Bereits seit 2022 wird von verschiedenen Zusammenhängen heftig gegen dieses Projekt gekämpft, so auch am Wochenende des 25. März 2023 in Saint Soline, wo sich rund 30.000 Menschen versammelt haben, um das Becken zu umzingeln. Die französischen Repressionsbehörden reagierten mit einem eklatanten Ausbruch von Gewalt, 200 Menschen wurden von Granatsplittern durchbohrt, 40 Menschen wurden schwer verletzt. 2 Menschen sind im Krankenhaus zwischen Leben und Tod angekommen: einer von ihnen lag 2 Wochen lang im Koma, der zweite ist noch nicht wieder aufgewacht. Ihr hört die Übersetzung von eine Zusammenschnitt des Podcasts “Avis de Tempete” über das Wochenende, mit einem Bericht über die Demonstration und der Bericht eines Teilnehmers.