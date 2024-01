Zum Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee ist am vergangenen Sonntag die Mahnwache des Friedensrats Markgräflerland beim Jüdischen Friedhof in Müllheim gewesen und Dave war für Radio Dreyeckland vor Ort.

Es wurde das Lied "Die Kinder von Izieu" von Reinhard Mey gespielt.

Webseite des Friedensrats Markgräflerland: http://www.friedensrat.org/