Ausgeschlossen vom Kulturbetrieb? Welche Geschichten fehlen und wessen Geschichten werden erzählt ?

Eine Gruppe Theaterschaffender in Deutschland, die pro-quote-Bühne e.V., macht jetzt im Januar 2024 eine ziemlich spektakuläte Veranstaltungsreihe in Berlin. mit Namen Be:Visible, sei sichtbar! Da gibt es vier Veranstaltungen an vier Theatern zu vier Themen: es geht um Klassismus, Care-Arbeit, Stücke Canon und cis-männliche Perspektive und um Inklusion bzw. Ableismus.

Die Veranstaltungen gibt es auch im live-stream und mit Gebärdendolmetschung.

Im Interview mit Heike Scharpff, die Regisseurin ist und Vorstandsmitglied bei pro-quote e.V., geht es um Ziele und Forderungen der Veranstaltungen und die Themen der Veranstaltungen.

s.g.