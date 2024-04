Auslieferung von Luxusautos gestoppt | Klima-AktivistInnen blockieren Mercedes-Werk

Montag, 8. April 2024 - Seit dem frühen Morgen blockieren Klima-AktivistInnen das Mercedes-Werk bei Bremen mit Ankettvorrichtungen. Autozüge mit hunderten PkW der Luxusklasse können das Werk nicht verlassen. Zusätzlich zeigen Klima-AktivistInnen Präsenz an einem anderen Teil des Mercedes-Werks: Dort klettert ein Teil der Gruppe vor der Glasfassade des Mercedes-Showrooms. Die Proteste weisen auf die blockierte Verkehrs-Wende hin.

Marla Denke, die an der Aktion teilnimmt, sagt dazu: "Die Klimakrise spitzt sich immer mehr zu und trotzdem produziert Mercedes aus Profitinteresse weiter massenweise rohstoff- und energiefressende Autos für den Individualverkehr. Die größte Gewinnspanne wird durch große und schwere Luxuskarossen für Reiche erzielt. Doch auch abgeschottet in SUVs kann man der Klimakatastrophe nicht davon fahren!"

Laut der NGO Oxfam verursachen in Deutschland die reichsten 10 % so viel CO2-Emissionen wie 50 Prozent der ärmeren Hälfte der Bevölkerung. Am Bremer Standort der Mercedes Benz AG werden nach Stückzahl mehrheitlich Verbrenner der C-Klasse und ca. 12 Prozent Elektroautos der Luxusklasse produziert. Wegen ihrer Größe und ihres Gewichts sind diese PkW besonders klimaschädlich und beanspruchen viel öffentlichen Raum.

Karla Pfeiffer, die ebenfalls an den Protesten teilnimmt sagt dazu: "Die Kosten unserer klimaschädlichen Wirtschaftsweise tragen vor allem die Menschen im globalen Süden. Deshalb ist die Umstellung von Verbrennern auf E-Antrieb keine Lösung: vor allem in Südamerika bauen Konzerne Lithium für die Batterien ab und zerstören dabei lokale Ökosysteme und die Lebensgrundlage indigener Gemeinden."

Nach Stückzahl werden in Bremen die meisten Autos der Mercedes Benz AG hergestellt. Es ist den TeilnehmerInnen des Protestes bewußt, daß in dem Werk über 12.000 Menschen arbeiten. Grundsätzlich fordern sie die Vergesellschaftung der gesamten Autoindustrie bei Beibehaltung der Arbeitsplätze um so eine echte Verkehrswende realisieren zu können: Einen umfassenden Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs und die Umstellung der Produktion auf Bus und Bahn.

Die Aktiven in Bremen solidarisieren sich auch mit der Besetzung des Waldes bei Tesla in Brandenburg. Gemeinsam begreifen sie sich als Teil einer Bewegung, die den fossilen Kapitalismus aufhalten will: Disrupt. Auf der Website von Disrupt heißt es: "Es ist nun wirklich kein Geheimnis mehr: Jeden Tag zerstört die kapitalistische Wirtschaftsordnung ein Stück unserer Lebensgrundlagen für den Profit. Daran ändern auch Greenwashing, Produktlabel oder leere Versprechen nichts. Wenn wir die Geschichte des Kapitalismus erzählen, erzählen wir auch die der Ausbeutung, der Umweltzerstörung und des Neo-Kolonialismus." Für den Mai mobilisiert Disrupt Tesla gegen den Ausbau der Tesla Giga-Factory in Grünheide.