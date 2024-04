"(Elektro-)Autos retten uns nicht vor der Klimakrise"

Am frühen morgen, den 8.4.2024, informierten Aktivist*innen von "Disrupt now", dass sie die Gleise des Merzedes-Werks bei Bremen besetzt haben. Außerdem haben sich Aktivist*innen an anderer Stelle des Werks am Showroom abgeseilt. Im Mittagsmagazin gewährt Carla von Disrupt Einblicke darin, weshalb dieses Werk besetzt wurde und wie der aktuelle Stand der Aktion ist.

Zu Beginn des Gesprächs korrigiert die Klimagerechtigkeits-Aktivistin die Annahme, der Zusammenhang "Disrupt now" setze sich aus Aktivist*innen der Lützerath-Besetzung zusammen.