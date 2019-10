With the Back at the Stonewall?!

Eine besondere CSD-Saison ist zu Ende gegangen, besonders lang und besonders bedeutungsvoll. Vielerorts standen die Paraden und Demonstrationen ganz im Zeichen des 50. Jahrestags der Stonewall Riots in New York. Es wurde viel erreicht in den letzten 50 Jahren. So bekommt die Community immer wieder die Frage gestellt: "Warum geht Ihr überhaupt noch auf die Straße, Ihr dürft ja jetzt sogar heiraten?"

Im Gegensatz dazu stehen viele homo- und transfeindliche Vorfälle auch in diesem Jahr. Wir wollen die CSD-Saison 2019 Revue passieren lassen, besprechen was für Themen im Mittelpunkt standen und das Ganze gesellschaftspolitisch einordnen. Aufgelockert wird das Ganze mit einem Vor-Ort-Bericht von der GayDelight-Party auf dem Cannstatter Wasen und abgerundet durch passende Musik.

Im Studio: Alex und Dieter