Baden-Württemberg Meister bei Pestizideinsätzen

In der Landwirtschaft wird laut über den Einsatz von Pestiziden gestritten, im Waldbau ist das bisher ein leises Thema. Da in den letzten Jahren immer mehr Fichten vom Borkenkäfer angefallen werden, wird immer mehr zu chemischen Mitteln gegriffen. Baden-Württemberg ist inzwischen das Bundeland, in dem die das meiste Holz mit Schädlingsbekämpfungsmitteln eingesprüht wird.

Isabel hat sich hierzu mit Tanja Kaufmann von der Greenpeacegruppe Mannheim-Heidelberg unterhalten. Als erstes hat sie gefragt, warum 2:33so viele Pestizide eingesetzt werden.

Neben Pestiziden gibt es auch andere Möglichkeiten, mit dem Borkenkäfer in Wäldern umzugehen6:01.