Badische Revolution im Markgräflermuseum Müllheim

In der Bestrebung für die Gründung eines Nationalstaates gingen die Bürgerinnen und Bürger in der Revolution von 1848 und 1849 für Bürgerrechte gegen Fürsten und Gutsherren auf die Barrikaden. Das Markgräflermuseum in Müllheim zeigt aktuell seine Ausstellung zur Badischen Revolution in seinen Räumlichkeiten und das noch bis zum 10. September 2023. Anhand vieler originaler Schriftstücke, Fotografien, Kupferstiche und Artefakte aus jener Zeit bietet das Markgräflermuseum einen anschaulichen Überblick über diese turbulente Zeit bäuerlicher und bürgerlicher Aufstände. Dave von Radio Dreyeckland bringt euch hier jetzt seinen Rundgang mit dem Interview mit Museumsleiter Andres Weiß.

