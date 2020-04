Banlieues: Tausende vom Hunger bedroht

Jeden trifft Corona, aber nicht jeden in gleicher Weise. Das sieht man unter anderem in den zum großen Teil von Migrant*innen bewohnten Vororten, den Banlieues von Paris. Weil man sich nicht aufs Ferienhaus oder an den sicheren Homeoffice-Arbeitsplatz zurückziehen kann, gibt es wesentlich mehr Tote in den Armenvierteln von Paris. Zusätzlich zu dem höheren Gesundheitsrisiko verfügen auch viele nicht über einen Arbeitsplatz bei dessen Verlust sie wenigstens Kurzarbeitergelder beziehen können. Tausenden droht nun in der langen Ausgangssperre schlicht Hunger. Hinzu kommt, dass viele von den Polizisten, die nun die Ausgangssperre kontrollieren, ein sagen wir angespanntes Verhältnis zu Migrant*innen haben. Diese schlagen aber auch zurück. Unser Frankreich Korrespondent Bernard Schmid berichtet.