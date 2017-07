Barcelona: Computerspiel-Event für Frauen wegen massiver Drohungen abgesagt

Das ‚Gaming Ladies‘-Event, ein Treffen ausschließlich für Frauen, sollte am 27. Juli in Barcelona stattfinden. Wegen eines sexistischen Shitstorms wütender Männer, welche auch vor „tätlichen Drohungen von strafrechtlicher Relevanz“ nicht zurückscheuten, wurde das Event schließlich abgesagt. „Die Sicherheit der Teilnehmerinnen nicht garantiert werden konnte", äußerte sich eine der Organisatorinnen anonym gegenüber der österreichischen Tageszeitung derStandard. Der Softwarehersteller King, der sich für gesellschaftliche Themen wie Frauen und LGBT-Rechte engagiert, wollte seine Büros in der katalanischen Hauptstadt für die Gaming-Ladies bereitstellen.

Immerhin konnten die Organisatorinnen einen anderen Veranstaltungsort in Barcelona finden, wie Gaming Ladies am Montag auf Twitter bekanntgab. Außerdem starteten sie einen Blog, in dem Gamerinnen sexistische Postings öffentlich machen können, und der einen Einblick in das gibt, was Videospielerinnen ertragen müssen, wenn sie ihrem Hobby nachgehen. "Es gibt eine große Nachfrage nach exklusiven Events wie diesem, wo wir Frauen einfach spielen können, ohne dass man uns belästigt, anmacht oder beleidigt", sagte eine der Aktivistinnen dem Standard, denn bei gemischten Gamer-Treffen zeige sich immer, „dass wir Frauen so gut wir gar nicht präsent sind."