Baumbesetzung am Hoyerstännle

Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten aus der Gegend in und um Müllheim beteiligen sich momentan an der Baumbesetzung im Mülheimer Eichwald. Die Eichwald BI ist nicht generell gegen das Fällen von Bäumen dort, sondern vor allem gegen die nach Ansicht der Aktivistinnen und Aktivisten verfehlte Bwirtachaftungs- und Informationspolitik seitens der Stadt Müllheim. David ist am Samstag bei der Eichwald BI am Hoyerstännle nahe Müllheim gewesen und glaubte fast, er stehe im Wald, angesichts der von den Leuten der Eichwald BI geschilderten Forstproblematik. Sofern nicht geräumt wird, werden Jeany, Mo und alle weiteren beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten dort noch eine ganze Weile ausharren und im Schichtdienst die zur Fällung markierten Bäume bewachen. Aktuelles zur dieser derzeit laufenden Protestaktion der Eichwald BI findet ihr auch im www unter: e ichwald-muellheim.de