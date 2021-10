Junge Baumbesetzer*Innen melden sich zu Wort

Die müllheimer Eichwald BI kritisiert unter Anderem, dass der Gemeinderat Forstmaßnahmen allein im Vertrauen auf das Forstamt Stufen beschließe und dass weiterhin große Teile der Buchen, sowie der dickeren Eichen an mehreren Stellen dort gefällt werden sollen.

Der Wald werde stellenweise sehr stark ausgedünnt und das Kronendach aufgerissen, was Sonne und Wärme ungehindert eindringen lasse, so die Eichwald BI weiter.

Immer mehr Menschen, gerade auch jüngere, beteiligen sich mittlerweile an der Baumbesetzung am Hoyerstännle im Eichwald, wo David am Freitag die beiden jungen Aktivisten Samira und Yusha interviewte.

Das war das Interview von David mit Samira und Yusha von der Eichwald BI.

Die Eichwald BI fordert unter Anderem eine deutliche Reduzierung der Einschlagsfächen im müllheimer Eichwald, auf maximal 0,5 Hektar pro Jahr.

Weiterhin fordert die Eichwald BI die Ausweisung von mindestens 100 Hektar des Waldes als Schonfläche und den Erhalt von gewachsenen natürlichen Waldgemeinschaften. Die Adresse der Eichwald BI im Internet ist:

eichwald-muellheim.de