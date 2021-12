Beratschlagung des weiteren Vorgehens der Eichwald BI

Am Samstag veröffentlichte die Badischee Zeitung einen Artikel zur aktuellen Wald-Bewirtschaftungspolitik unter dem Titel: "Der Wald im Kreis wird umgebaut". Der Eichwald BI stoßen diese und andere Formulierungen im Zusammenhang mit der nicht nur nach ihrer Meinung nicht adäquaten Bewirtschaftung des Forsts auf. Am Sonntag war Dave von Radio Dreyeckland vor Ort am Hoyerstännle, ihr hört die Zusammenfassung der Besprechung der Ergebnisse der Zusammenkunft der BI.

Kalt ist es dort oben!

www.eichwald-muellheim.de