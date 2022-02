Ortstermin an der Vögisheimer Grillhütte zum Status Quo mit der Eichwald BI

Dort wo im Eichwald hauptsächlich Eichen zu gegen sind gab es am vergangenen Samstag das Treffen von der Eichwald BI. Die Ausdünnung der Kronendächer führe zu Wassermangel und eine auf lange Sicht ungenügende Zukunftsplanung in Bezug auf die Wichtigkeit des Erhaltens von Bäumen in Mischbeständen auch weit über ihre Marktreife als Baustoff hinaus beschäftigen die BI.

Doch auch die Informationspolitik in Hinblick auf den aktuellen Stand der Fledermauskartierung wird seitens der BI stark in Frage gestellt. Mischwälder seien nicht nur für den Wasserhaushalt besser, sondern auch für die Artenvielfalt. Dieser Ortstermin diente zum direkten Austausch zum Status Quo der Eichwald BI über verfehlte Waldbewirtschaftungspolitik und weitere aus ökologischer sicht fragwürdige Maßnahmen durch zuständige Behörden.

Dave war für Radio Dreyeckland vor Ort.

Mehr über den Müllheimer Eichwald und die BI: https://eichwald-muellheim.de/