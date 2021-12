Baumbesetzung im müllheimer Eichwald auch bei Minusgraden

So wie an vielen Orten in der Bundesrepublik setzen sich auch im müllheimer Eichwald seit geraumer Zeit Freiwillige durch eine Baumbesetzung für maßvolle Waldbewirtschaftung ein, Radio Dreyeckland berichtete….

Unekannte haben im Eichwald Maschinen der Waldarbeiter mit einer Buttersäure ähnlichen Substanz beschädigt, dies werfe ein schlechtes Licht auf die BI, so äußerten sich die Eichwald-Aktivisten zu dieser Tat, von welcher sie sich eindeutig distanzieren.

Um euch nun einen Akustischen Überblick über die Aktuelle Lage am Hoyerstännle nahe Müllheim zu geben, ist David am Montag mit dem Aufnahmegerät, teilweise so richtig durch den Matsch da hoch gestiefelt, wo jetzt schon seit fast zwei Monaten immer Jemand Baumwache schiebt.

Die Webseite der Eichwald BI findet ihr unter eichwald-muellheim.de