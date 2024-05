Bedroht, verdrängt und mit der Angst alleine gelassen

Jüdische Studierende fühlen sich an der Universität nicht mehr sicher. Denn der rasant wachsende Antisemitismus macht auch vor der Hochschule in Freiburg nicht halt. Im Studierendenrat etablieren sich zunehmend israelfeindliche Kräfte, die die Bedrohungslage für jüdische Menschen weiter anheizen, in dem sie die Grenzen des Sagbaren verschieben. Die Unileitung bleibt bisher passiv und nimmt die Ängste jüdischer Studierender nicht ernst. Radio Dreyeckland sprach mit einer jüdischen Person, die an der Universität Freiburg studiert, über ihre Lebensrealität, die Entwicklungen in Freiburg und darüber hinaus und die Veränderung seit dem 7. Oktober.

Das Interview wurde aus Sicherheitsgründen nachgesprochen.