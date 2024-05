Radio Dreyeckland sprach mit Jana Kellerman, der Präsidentin vom Bund jüdischer Studierender Baden, über Antisemitismus an der Universität Freiburg. Anlass sind israelfeindliche Gruppen und Entwicklungen im Studierendenrat. Der BJSB will mit der Unileitung in den Kontakt treten. Bisher zeigt sie sich jedoch passiv.