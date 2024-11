Kritische Ergänzung zum Bericht über Repression gegen "Students for Palestine" in Freiburg

Vor wenigen Tagen wurde bei RDL über den Vorfall an der Uni Freiburg berichtet, bei dem es zu Repression gegen Mitglieder der Hochschulgruppe "Students for Palestine", "Free Congo" und dem "Antirassismus-Referat" der Uni Freiburg gekommen ist.

"Students for Palestine" wird in dem Beitrag unkritisch als "antikoloniale" und "antirassistische" Gruppe dargestellt. Doch in den letzten Wochen zeigt sich, dass diese Gruppe antisemitischen Terror verherrlicht, sich undemokratischen Methoden bedient, den Holocaust verharmlost und eine Bedrohung für jüdische Studierende darstellt.

Der Kommentar ergänzt die RDL-Berichterstattung um einen kritischen Blick auf "Students for Palestine".

(jr)