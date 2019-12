Befreiung des Nippels durch Kunst

Die Freiburger Tonkünstlerin Isabelle Bapté ist zur Zeit mit Aufträgen ausgelastet. Grund dafür ist die Beliebtheit ihrer Tassen, Vasen und anderen Gefässen auf den Brüste zu sehen sind. Sie sind nicht einfach aufgemalt sondern in präziser Handarbeit aus dem Ton geformt. Hinzukommt dass die Brüste auf jedem Werkstück unterschiedlich ausfallen. Manche sind größer, manche länger und oft sind sie absichtlich unsymmetrisch, realistisch und natürlich eben. Alle unterschiedlich aber nackt oder besser frei.

Unter dem Motto #freethenipple möchte Isabelle auf die Ungleichheit hinweisen mit der unsere Gesellschaft auf Nippel schaut und etwas dagegen tut. Der Erfolg ihrer Tassen und Vasen gibt ihr Recht und bestärkt sie weiter zu machen und zu experimentieren.

Ihre Werke kann man auf Instagram https://www.instagram.com/terrabelle_creations/ sehen und im Café POW, in der Kleiderei im Stühlinger oder in der Kantine in Vauban kaufen.