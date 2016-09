Über 300.000 Menschen in Deutschland gingen gegen Freihandelsabkommen auf die Strasse

Am Samstag gingen laut den Veranstaltern über 300.000 Menschen bundesweit auf die Strasse, um gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA zu demonstrieren, die zwischen der EU und jeweils die USA und Kanada verhandelt werden. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Gewerkschaften, Verbraucherinnen- und Umweltschützer und Globalisierungsgegnerinnen. In Berlin war die Demonstration mit rund 70.000 Protestierenden nach Polizeiangaben kleiner als die erwarteten hundert Tausend Menschen. In sechs weiteren Städten wurde zeitgleich demonstriert.

Am heutigen Montag diskutiert die SPD in einem Parteikonvent über ihre Haltung zum Freihandelsabkommen CETA mit Kanada. SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel befürwortet diesen Freihandelsabkommen, an der Parteibasis und in der Parteilinken gibt es Widerstand dagegen. Das CETA-Abkommen ist so gut wie fertig verhandelt, anders als das TTIP-Abkommen. Auf EU-Ebene wird über seine Ratifizierung diskutiert, doch noch sind einige Details unklar.