"Über die Grund- und Menschenrechte derer, die in den Archiven lagern, wird nicht gesprochen"

CERD-Parallelbericht: Die über den Berlin Senat bei Decolonize Berlin e.V. angesiedelte Koordinierungsstelle für ein gesamtstädtisches Aufarbeitungskonzept zu Berlins kolonialer Vergangenheit hat die Aufgabe, die Kolonialgeschichte in der Hauptstadt zu erforschen und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Dazu legt sie am 28.02.2022 die Publikation (Parallelbericht) „WE WANT THEM BACK! Wissenschaftliches Gutachten zum Bestand menschlicher Überreste/Human Remains aus kolonialen Kontexten in Berlin“ vor.