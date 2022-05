Über schlechte Wahlbeteiligung, Klone und Wahlverluste

Unser Kollege Michael plädiert in seiner Ergänzung zu den Nachrichten dafür, das Wahlverhalten der Wähler*innen genauer zu betrachten. So sei der Sieg der CDU nicht mehr so deutlich, da auch sie im Vergleich zu den letzten Landtagswahlen viele Wähler*innen verloren habe. Die Strategie der SPD ein "Klon der CDU" zu sein habe sich in dem schlechten Ergebnis gerecht und Die Linke müsse sich nicht wundern, wenn sich auf Bundesebene Sarah Wagenknecht zum "Putintroll" mache und die Sexismusdebatte ignoriert bliebe.