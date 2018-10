Überfüllung und rechtswidrige Rückschiebungen in die Türkei: Das Lager Vial auf Chios

Während zum Beispiel die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Freiburg ziemlich leer ist, werden an den EU-Grenzen Menschen in überfüllten Lagern festgehalten. So auf der griechischen Insel Chios nahe dem türkischen Festland, in einem der "Hotspots" der EU. Die Zustände im dortigen Lager Vial sind unhaltbar, und das seit Jahren. Die "Refugee Law Clinics abroad" bieten kostenlose und unabhängige Rechtsberatung auf Chios. Ins Lager hinein dürfen die Freiwilligen der RLC zwar nicht, aber durch die Beratung bekommen sie die drängenden Probleme doch hautnah mit: Abschiebungen in die Türkei, teils jahrelanges Warten auf Familienzusammenführung, Diskriminierung afrikanischer Flüchtlinge, die dewegen gerade einen Hungerstreik begonnen haben... Wir haben mit Michal gesprochen, die derzeit für die Refugee Law Clinic auf Chios Beratungen übernimmt.