Endlich mal wieder ein Album von der Wahlfreiburgerin Bernadette La Hengst, am 14. Juni übrigens live im Slow Club. Wir sind die Vielen ist natürlich eine Anspielung auf Wir sind das Volk und Bernadette lässt sich sicher nicht nehmen, klar Stellung zu beziehen. Es geht aber nicht nur um unangenehme politische Entwicklungen und ihre Antwort darauf, sondern ebenso um eine Reise in andere Länder, in das Café Europa, auf den Spuren ihrer Familie.