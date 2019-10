Übersehene Frauen im vergessenen Aufstand

"Konspirantinnen", so nennt der Freiburger Regisseur Paul Meyer die polnischen Frauen, die beim Warschauer Aufstand 1944 gegen die deutsche Besatzung kämpften. Ihre Geschichte ist in Deutschland fast unbekannt, dabei bilden sie einen wichtigen Teil des polnischen Widerstands, nicht nur in der Heimatarmee, sondern auch in der quasi-staatlichen Untergrundverwaltung, die durch die polnische Exilregierung in London organisiert wurde. Konspirantinnen rückt diese Zeitzeuginnen in den Fokus.