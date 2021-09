Besorgniserregendes aus dem RKI Wochenbericht zu KW34

Wie der Kollege M. Kreutzfeld in seinem twitteraccount aus den RKI Daten die Zahlen der einer Krankenhausbehandlung bei SARSCov-2 publiziert. Bei den absoluten Zahlen des RKI in den Kurven des Schaubilds ist zu berücksichtigen, das der Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Altersgruppen 0-5 u. 5-14 Jahren wegen des gewählten Intervalls auch wesentlich geringer ist als in den Altersgruppen 35-59 oder 15-29 Jahren.

Zeit zum effektiven Handeln ist längst da. Ob das ein Lucha (Grüne) stemmen kann in Baden-Württemberg, ist mehr als fraglich. (kmm)

Zur Impfeffizienz das RKI:

Hier der Mehrfachloop der Aussage wider wissenschaftlicher Erkenntnis zur Verbreitungsmöglichkeit der Delta variante des Armin Laschet am 21. Juni 2021