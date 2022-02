Beweisstück A - eine a_sexuelle Anthologie

"Was denken Sie, wenn Sie 'Asexualität' hören? An ungehorsame Töchter, eitle Zauberer, einsame Werwölfe oder glückliche Familienväter? Oder an etwas ganz anderes?"

Mit diesen Fragen laden die Herausgebenden Carmilla DeWinter und Carmen Keßler dazu ein, sich mit A_Sexualität und damit verbundenem Unwissen auseinanderzusetzen.

Im Oktober 2021 erschien die erste deutschsprachige a_sexuelle Anthologie: Beweisstück A. Im Gespräch mit Carmilla DeWinter erfahrt ihr mehr über Carmilla und ihre – meist fantastischen – Geschichten.

Außerdem sprechen wir über die Idee zur Anthologie und welche Themen darin behandelt werden sowie über Carmillas Arbeit als Autorin und Aktivistin und künftige Projekte.

Am Dienstag, den 15.02. um 20 Uhr wird das Interview sowie einige Kapitel aus der Anthologie bei LaRadio - dem queerfeministischen Programm bei RDL - gesendet.

Mehr zu Carmilla: https://carmilladewinter.com/